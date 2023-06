Música, poesia e literatura: Cotia recebe 2ª edição do Sarau Para Elos

Além dos convidados, o microfone é aberto para quem quiser participar; evento cultural acontece no próximo sábado (10); saiba mais

Foto da 1ª edição do Sarau Para Elos. Crédito: Ana Paula Alcântara / Site da Graja

A Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia, receberá neste sábado (10), às 19h, a 2ª edição do Sarau Para Elos. O evento, gratuito e para todas as idades, contará com apresentações musicais e de dança. A biblioteca fica na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura.









O sarau também será marcado pelo lançamento do livro ‘Nome das Nuvens: uma história para continuar’, escrito por Nivaldo Brito. Ainda entre os convidados estão: Oasis Sofia, Dom Orione, Jefferson Silva, Coral Nossa Voz e Cia Kadife Dúnya Dance. No dia, o microfone estará aberto para quem quiser se apresentar.





O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer, da Secretaria de Comunicação e do Cotia e Cia.





SOBRE O SARAU PARA ELOS





O Sarau Para Elos surge da fusão de dois saraus históricos em Cotia: o sarau do movimento ‘Corre Cotia’, que agitou o cenário cultural da cidade entre os anos de 2004 e 2011, com a organização de Edegar Ferreira, Cesar Moraes e Wil Delarte, e o ‘Poesia na Garagem’, organizado por Neto Rossi entre os anos de 2015 e 2019.





O elo que une os dois saraus tem sua gênese no coletivo cultural Universos para Elos, idealizado por Wil Delarte e Edegar Ferreira, e a criação do seu canal no YouTube, que desde o início de 2022 vem produzindo conteúdos artísticos e culturais com o apoio institucional da ORUM Artes, parceiros já consolidados do Cotia e Cia.





CONVIDADOS DA 2ª EDIÇÃO





Oasis: das ruas de Osasco para o mundo, a rapper Oasis traz em sua bagagem um repertório inovador e diversificado, contando com seu maior sucesso nas plataformas digitais "Pega essa mina no trap!”. A jovem se inspira na frase ‘A arte salva vidas’ e tem como intuito atingir o público de todas as idades com seu carisma e talento.





Dom Orione: Violão Selvagem é o show no formato voz e violão, do músico e poeta paulistano Dom Orione, vocalista e letrista da banda de garage rock 3ÉD+, que apresenta canções sobre amor, amizade e assuntos políticos. Na estrada desde 2005, o músico influenciado por bandas e artistas de rock, blues e samba, apresenta show cem por cento autoral ou como descreveu o jornalista Rafael Chioccarello, num dilúvio entre a poesia, o teatro e o espírito do rock’n’roll.





Nivaldo Brito: Autor do menor dicionário das galáxias e outras baianidades, Nivaldo Brito acredita que poesia é o que a gente sente. O resto é literatura. Seu lançamento, Nome nas Nuvens, apresenta uma prosa poética inspirada na antiga tradição de contar histórias.





Jefferson Silva: Músico profissional desde 1979 - Violão, Voz e Percussão. Apresentações em vários bares de São Paulo e Cotia e shows com artistas consagrados da MPB, como Belchior, Eduardo Gudin, Beth Carvalho, Djalma Pires, entre outros.





Cia Kadife Dúnya Dance: Companhia de dança que promove a fusão mágica entre a dança e o empoderamento feminino, com performances incríveis que celebram a força e a expressão das mulheres. Sua arte, conexão e confiança através da dança, é uma verdadeira inspiração para todos.





Coral Nossa Voz: Formado por um grupo de amigos em 2018, na casa Atitude de Amor, o Coral Nossa Voz canta um repertório variado, prezando por músicas que passam mensagens de amor, amizade e esperança. O Coral Nossa Voz canta por todos e para todos.





SERVIÇO





O que: Sarau Para Elos





Quando: Dia 10 de junho, às 19h





Local: Biblioteca Batista Cepelos (Avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura).





Entrada gratuita e para todas as idades