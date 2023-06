As linhas de ônibus criadas por Rogério Franco que ainda não saíram do papel

Confira na íntegra o decreto publicado em 2019 pelo prefeito de Cotia

Terminal de Caucaia do Alto. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Um problema que sempre intrigou os cotianos é o valor cobrado na tarifa dos ônibus que vão até o distrito de Caucaia do Alto e até o bairro Jardim Japão. Por passar em um trecho do município de Vargem Grande Paulista, a tarifa (hoje de R$ 5,65) é considerada intermunicipal.





Para resolver - ou amenizar - esse problema, o prefeito de Cotia, Rogério Franco, publicou em outubro de 2019 um decreto que criaria duas linhas municipais, sendo uma até Caucaia e outra até o Jd. Japão. Com isso, a tarifa seria de R$5,30 (considerando o valor atual).





No próprio texto do decreto, Franco reconhece a dificuldade vivida por moradores desses locais. “Uma parcela significativa da população do município de Cotia vem sofrendo diariamente um ônus financeiro significativo em seu orçamento familiar no tocante a despesas com transporte coletivo, uma vez que se veem obrigados a pagar por passagem intermunicipal para saírem ou voltarem do distrito de Caucaia do Alto para outro ponto no próprio município”, diz.





(VEJA AQUI O DECRETO). Para sanar essa dificuldade, o decreto criaria as linhas Jardim Japão (Km 54 da Rodovia Bunjiro Nakao) até o Terminal Rodoviário Metropolitano de Cotia e Caucaia do Alto (Centro) ao terminal





No entanto, essas linhas mencionadas, desde a publicação do documento, ainda não saíram do papel.





Cotia e Cia questionou a Prefeitura para entender o que houve, mas não obteve retorno.