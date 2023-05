Biblioteca reuniu sarau, teatro e cinema em dia marcado pela cultura em Cotia

O sábado começou com mostra de documentário, depois peça teatral e encerrou com lançamento de livro e sarau cultural; veja

Coral 'Eu sou a Voz' foi uma das atrações do Sarau Para Elos. Foto: Juliano Barbosa

No último sábado (29), a Biblioteca Batista Cepelos recebeu uma programação especial para marcar o encerramento do mês de aniversário de Cotia, que completou em abril 167 anos.









Quem passou pela biblioteca na parte da manhã assistiu à Mostra de Documentários ‘Patrimônios’ que exibiu os curtas-metragens: ‘Desejos de Memória: A história da Vila do DAE e da Reserva Florestal do Morro Grande’ e ‘Guaçatom: Além do território’. Os dois curtas foram produzidos em Cotia.













Teve também apresentação da peça ‘Macunaíma, um brinquedo’, inspirada em ‘Macunaíma, o herói sem nenhum caráter’, de Mário de Andrade. O espetáculo foi seguido de uma roda de conversa aberta com os atores.





A programação também marcou a retomada da agenda de saraus em Cotia com a estreia do ‘Sarau Elos’. Elos é a junção do Sarau Poesia na Garagem e do Sarau Movimento Corre Cotia. Convidados especiais marcaram presença como: Dih Happy, Damyen MC, Mano Kimba, Coral Nossa Voz, Coral Prazer: eu sou a luta e Cia Kadife Dunya Dance, entre outros.





A noite fechou com o lançamento do livro ‘Candeia’, de Neto Rossi. O autor faz um encontro entre a prosa, a poesia e a espiritualidade. Neto explicou que ‘Candeia’ promove ‘um olhar sensível e humano sobre o mundo em que ilumina dilemas morais e desnuda a arte do bem viver’.





Neto Rossi lançou 'Candeia', seu segundo livro. Foto: Juliano Barbosa