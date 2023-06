Mulher é morta com facada no pescoço em Cotia; polícia faz buscas pelo namorado

Daiane Vieira Bispo foi encontrada morta dentro de casa; veja a reportagem

Daiane Vieira Bispo foi morta na madrugada de domingo (18). Foto: Rede Social

Daiane Vieira Bispo, de 34 anos, foi morta com uma facada no pescoço na madrugada deste domingo (18) no Jardim Stella Maris, em Cotia. O principal suspeito, segundo a polícia, é o namorado, Silvio Almeida de Souza, que está com mandado de prisão temporária em aberto.





Segundo a família, Silvio e Daiane estavam juntos há 4 anos e tinham uma relação bastante conturbada, em meio a brigas e bebidas alcoólicas. Eles não têm filhos juntos, mas Daiane tem 4, sendo dois menores de idade.





A casa onde tudo ocorreu fica em uma viela. Havia marcas de sangue esparramadas pelo chão. Segundo a polícia, a vítima teria sido esfaqueada fora da residência, mas conseguiu adentrá-la, falecendo em um dos cômodos. Ninguém testemunhou o crime.





Foi realizada perícia no local. A faca utilizada no crime não foi encontrada. O caso foi registrado como feminicídio e a polícia prossegue as investigações.