Homem não aceita cobrança de dívida e manda matar o próprio amigo, em Cotia

Criminoso foi “contratado” por R$ 2 mil para executar a vítima. “Um crime bárbaro”, classificou o delegado Adair Marques; entenda o caso

Imagens de uma câmera de monitoramento enviadas ao Cotia e Cia

A Polícia Civil prendeu dois homens envolvidos em tentativa de homicídio em Cotia. O crime ocorreu na última sexta-feira (16). Segundo as investigações, a vítima, um jovem de 22 anos, foi esfaqueada dentro de seu veículo próximo à Estrada Manoel Lages do Chão.





O momento foi flagrado por imagens de uma câmera de segurança e também por um totem da Guarda Civil instalado na região. Após o crime, os dois fugiram no veículo da vítima. Até a última atualização dessa reportagem, ela seguia internada em estado grave.





A Polícia Civil passou a monitorar o veículo através da placa e conseguiu localizar Luciano Rosa Santana, apontado como o mandante do crime. Ele foi preso no interior de São Paulo. Já Vando dos Santos, que assumiu a autoria das facadas, foi detido nesta segunda-feira (19) no bairro Jardim Santa Terezinha, em São Paulo.





O CRIME





Em depoimento à polícia, Luciano disse que a vítima estava o ameaçando de morte devido à uma dívida de R$ 18 mil. Ele confessou que contratou Vando por R$ 2 mil para matá-lo.





Luciano contou ainda que combinou com Vando uma emboscada, simulando um assalto, e que o crime aconteceria em Cotia, em local ermo.





Segundo a polícia, a desculpa usada por Luciano é de que ele e a vítima viriam para Cotia fazer um orçamento e que ambos iriam trabalhar juntos.





A emboscada foi feita e o crime consumado, no entanto, a vítima, ao ser esfaqueada, conseguiu reagir e fugiu.





Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o jovem pedia ajuda na estrada [VEJA ABAIXO]. Pelas imagens, é possível ver vários carros passando por ele. Segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas chamaram a ambulância após pararem seus veículos. Todo ensanguentado, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.









O delegado de Cotia, Adair Marques, responsável pelo caso, classificou o crime como “bárbaro”. "É um crime bárbaro. Retrato de desumanidade. Demonstra que, para alguns, a vida humana não tem nenhum valor”, disse.





O crime foi registrado como tentativa de latrocínio, já que a vítima teve seu veículo e celular roubados.