Menina de 13 anos é vítima de assalto em passarela na Granja Viana

Ao ser apreendido, criminoso de 17 anos assumiu série de roubos na região

Passarela do km 24 da Raposo Tavares. Foto: Google Street Views

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na tarde dessa terça-feira (30) após roubar uma menina de 13 anos na passarela do km 24 da rodovia Raposo Tavares, região da Granja Viana, em Cotia.





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. Chegando no local, se deparou com o criminoso na passarela. Os agentes bloquearam as duas passagens, impedindo a tentativa de fuga.





Ao ser abordado, ele jogou a arma de brinquedo usada no assalto em bueiro, mas os guardas conseguiram encontrá-la. Durante a revista, com ele foram localizados dois aparelhos de celular. Ele assumiu que um dos telefones era da menina de 13 anos, que havia acabado de ser sua vítima, e o outro tinha roubado há três dias na mesma região.





Momento em que os agentes da GCM procuravam a arma de brinquedo usada no crime. Foto: GCM de Cotia / Divulgação

Segundo a GCM, ao ser indagado, ele assumiu outros roubos praticados na região da Grana Viana. Em sua mochila, havia peças de roupas e um par de chuteiras.





O adolescente foi apreendido e encaminhado a uma unidade da Fundação Casa.