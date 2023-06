Neverland Bar, em Caucaia do Alto, tem stand-up de Santiago Mello neste sábado (3)

Neste sábado (03), a partir das 21h, o Neverland Bar, localizado em Caucaia do Alto, recebe o show solo de stand-up do comediante Santiago Mello. Denominada como "Gato Mau" o comediante aborda os mais diversos assuntos como relacionamento, viagens, traumas passados e suas experiências religiosas de forma extremamente engraçada e original.

Santiago Mello é natural de Brasília (DF), onde começou sua carreira de comediante Stand-Up em 2011. Desde 2017 reside em São Paulo e participou dos principais programas de humor da TV.





Atualmente faz parte do grupo "Jokes", criado por Thiago Ventura em 2022 e tem viajado o Brasil inteiro nos principais palcos do país com seu show solo "Gato Mau”.





O ingresso individual (de R$ 20,00 + taxas) ou ingresso duplo (de R$ 30,00 + taxas) podem ser adquiridos aqui.





O Neverland fica localizado na Rua Joaquim Pires de Oliveira, 100, Caucaia do Alto, em Cotia