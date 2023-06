Corpo é encontrado dentro de lixeira em estrada de Cotia

Caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia; veja

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia encontrou, no final da tarde desta quarta-feira (31), um cadáver dentro de uma área construída para ser utilizada como lixeira, no muro de uma propriedade, na Estrada do Tanabe, região do Caputera.





O corpo, do sexo masculino, ainda não foi identificado. Segundo a GCM, não havia marcas de violência. A perícia foi acionada e compareceu no local.





O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Cotia.