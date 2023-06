Itapevi tem 36 vagas para estágio; Saiba como se inscrever

Inscrições e provas devem ser feitas exclusivamente no formato online a partir de sexta-feira (23); cadastro prossegue até 10 de julho





A Prefeitura de Itapevi inicia nesta sexta-feira (23) as inscrições do seu processo seletivo para 36 novos estagiários de graduação de seis diferentes áreas na Administração municipal. A seleção será feita em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que coloca seu site à disposição ( www.ciee.org.br ). Os interessados têm até 12h do dia 10 de julho para se cadastrarem e fazerem as provas online.





Os candidatos escolhidos que estudam do primeiro ao quarto semestre receberão bolsa-auxílio de R$ 800,00. Esse valor passa para R$ 1 mil aos estagiários do quinto e sexto semestre e R$ 1,3 mil no caso de estudantes a partir do sétimo semestre. O auxílio-transporte é de R$ 100,00 por mês.





Das oportunidades de estágio disponíveis, 10 são imediatas para Administração de Empresas e outras 10 para Direito. As áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil e Ciências Contábeis contam com uma vaga, cada. As demais são para cadastro reserva em Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências da Computação, Educação Artística – Artes Cênicas (teatro/dança), Educação Física (Bacharelado), Gestão de Recursos Humanos, Música (Licenciatura), Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Redes de Computadores, Tecnologia em Eventos e Tecnologia em Gestão Ambiental.





Podem participar do processo seletivo os estudantes que frequentam a partir do primeiro semestre dos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Redes de Computadores, Eventos e Gestão Ambiental. Os candidatos de Direito devem estar, no mínimo, no quarto semestre. Nas demais áreas, o inscrito deve estar no terceiro semestre. Os selecionados terão carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 semanais.





O candidato deverá informar seus dados pessoais e escolares. Após cadastro no site, o inscrito vai acessar a prova online com o login e senha fornecidos durante a inscrição. O interessado receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à avaliação virtual.





O gabarito da prova será divulgado no dia 7 de julho. A publicação da lista de classificação definitiva está prevista dia 2 de agosto nos sites da Prefeitura ( http://www.itapevi.sp.gov.br ) e do CIEE. A convocação dos aprovados ocorrerá por edital divulgado no Diário Oficial.





Após essa fase, o selecionado será chamado pelo Setor de Gestão de Pessoas da Prefeitura para entrega da documentação. O contrato deverá ter duração mínima de seis meses e os primeiros estagiários devem começar a trabalhar a partir de agosto nas mais diversas áreas da Administração.





Sobre a prova





O candidato terá dois minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima pergunta. A prova será composta por 10 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, baseadas nos seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa (5 questões), matemática (2 questões) e conhecimentos gerais (3 questões).