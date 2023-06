Bandido é baleado por PM à paisana durante assalto a mercado em Cotia

Criminoso segue internado sob escolta da polícia

Assalto ocorreu no Mini Extra de Cotia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Um criminoso, de 31 anos, foi baleado por um policial militar à paisana em Cotia na noite desta quarta-feira (21). O PM atirou ao menos cinco vezes contra o bandido que havia acabado de anunciar um assalto dentro do Mini Extra, localizado na região do Jardim Sabiá.





Segundo a ocorrência, o criminoso chegou no mercado e anunciou o assalto a uma funcionária do caixa. Ao sacar a arma, ele virou para um cliente que estava na fila do mesmo caixa e pediu para ele entregar seus pertences.





No entanto, o que o criminoso não esperava, é que esse cliente era um policial militar, que ao ver a arma de fogo na mão do bandido, sacou um revólver e deu ao menos cinco tiros em sua direção. O criminoso foi alvejado, mas conseguiu escapar junto com um comparsa que estava ao lado de fora o esperando em um veículo.





Depois de alguns instantes, a polícia recebeu uma informação de que o bandido havia dado entrada no Hospital Regional de Cotia. A vítima o reconheceu por uma fotografia.





Ele segue internado sob escolta da Polícia Militar. O criminoso será preso assim que deixar a unidade de saúde.