A exemplo de Vargem Grande, vereadores de Cotia propõem tarifa zero

Proposta para gratuidade no transporte público foi feita na sessão desta terça-feira (20) na câmara municipal; Cotia tem uma das tarifas mais caras da Grande SP

Ônibus municipais de Vargem Grande Paulista com tarifa zero. Foto: Reprodução

No Brasil, 74 cidades já aderiram ao modelo de tarifa zero no transporte público. Uma delas é Vargem Grande Paulista. O assunto, inclusive, foi abordado no podcast Bom Papo e Cia com o prefeito da cidade, Josué Ramos, no mês passado [VEJA ABAIXO].





Josué explicou detalhadamente como o programa foi implantando no município e de onde vem os recursos para financiá-lo. Disse ainda que a tarifa zero é possível “em qualquer cidade, de qualquer tamanho”.









realize estudos urgentes visando a implantação do projeto” - VEJA AQUI A INDICAÇÃO NA ÍNTEGRA Na sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (20), os vereadores propuseram a gratuidade no transporte público municipal, cuja tarifa, hoje, é de R$ 5,30 - uma das mais caras da Grande SP. A solicitação foi feita para que a Prefeitura, através dos órgãos competentes, “





A sugestão é de autoria do vereador Sérgio Folha (PV) e foi ratificada pelos demais parlamentares, que assinaram a proposta em conjunto.





"Os benefícios sociais são imensos, como proporcionar à população mais carente meios de transporte para comparecer a consultas médicas, procurar emprego, ir e voltar do trabalho ou à escola. O universo é vastíssimo, sempre beneficiando o munícipe", afirma o texto.





Uma das possibilidades apontadas pelos parlamentares é que a isenção da tarifa seja implantada gradualmente, com a adoção em parte do sistema, para um grupo específico de usuários ou apenas em determinados dias, como já acontece aos domingos em diversas cidades.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 17H05 DO DIA 21/06/2023 COM A NOTA DA PREFEITURA DE COTIA).

Procurada pelo, a Prefeitura informou que recebeu a indicação da tarifa zero nesta terça-feira (21) e encaminhou para o departamento responsável para que seja feita uma análise das possibilidades de aplicabilidade do programa, "levando em consideração as condições financeiras e orçamentárias do município". "Tão logo se tenha o resultado, será enviada uma devolutiva para a Câmara Municipal", disse.