Maior castelo inflável da América Latina chega a Barueri nesta sexta-feira (16)

Veja como adquirir os ingressos

Jump Around. Foto: Divulgação / Shopping Tamboré

A cidade de Barueri vai receber o Jump Around, maior castelo inflável da América Latina, nesta sexta-feira (16). A atração estará disponível até o dia 27 de agosto no estacionamento do Shopping Tamboré





Com seus escorregadores gigantes, estruturas de escalada, pistas e obstáculos, o Jump Around garante diversão para todas as idades. Além disso, monitores estarão presentes para acompanhar a experiência.





Sobre a atração





A atração estará disponível de 16 de junho a 27 de agosto, sendo que o funcionamento em junho e agosto será de sexta-feira a domingo, das 14h às 20h; já nas férias de julho, ele acontece de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h. Todas as sessões duram 30 minutos.





Quanto custa o Jump Around?





Os ingressos custam R$ 40,00 (mais taxa), crianças com idades entre 0 e 5 devem estar acompanhadas de um adulto maior de 18 anos, que neste caso não paga o ingresso.





Acima de 5 anos (completos) não há necessidade de acompanhante, mas caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante.





Quanto custa para PCDs, e acompanhantes no Jump Around?





Haverá desconto especial para PCD que sairá por R$ 20,00 (mais taxa), sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário.





Sobre os ingressos





A compra do ingresso dá direito a participação de 30 minutos na atração. Cada minuto extra custa R$ 2,00 em dias úteis e R$ 3,00 aos fins de semana;





O horário do ingresso não pode ser alterado. Caso queira alteração, é preciso cancelar o ingresso e comprar outro;





Os ingressos vendidos antecipadamente devem ser apresentados pelo celular ou impresso na entrada da atração;





O tempo é medido pelo responsável pela compra do ingresso, ele começa a ser contado quando o participante entra na atração,





Não é possível guardar créditos de minutos para utilização posterior e repassá-los a terceiros.





SERVIÇO





Passeio: Jump Around no Shopping Tamboré





Recomendado: Todas as idades





Quando: 16/06 a 27/08





Horários: o funcionamento em junho e agosto será de sexta-feira a domingo, das 14h às 20h; já nas férias de julho, ele acontece de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h.





Preços: Os ingressos custam R$ 40,00 (mais taxa), crianças com idades entre 0 e 5 devem estar acompanhadas de um adulto que, neste caso não paga o ingresso. Acima de 5 anos (completos) não há necessidade de acompanhamento. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante.