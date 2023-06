Frente fria provoca chuva e queda de temperaturas em Cotia

Veja como deve ficar o tempo na cidade durante a semana



Cotia começou o dia com termômetros marcando 24°C de madrugada e 15°C na parte da manhã. Durante a tarde, a previsão é de 14°C. A terça termina com 15°C.



O tempo não deve mudar na quarta-feira (14). A formação de uma área de baixa pressão sobre o continente reforçará as áreas de instabilidade que vão provocar chuva contínua de fraca a moderada intensidade em todo o período.



Temperaturas esperadas para esta semana em Cotia:



Quarta (14): 13°C a 16°C (tempo chuvoso durante o dia e à noite)



Quinta (15): 13°C a 17°C (chuva de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite)



Sexta (16): 10°C a 17°C (dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas chuvas)



Sábado (17): 8°C a 16°C (sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde; à noite muitas nuvens, mas sem chuva).







A atuação de uma frente fria, do corredor de umidade da Amazônia e de uma área de baixa pressão, que funciona como um ímã puxando nuvens carregadas, é a responsável pela volta da chuva no estado de São Paulo nesta semana.A previsão para Cotia é de dias chuvosos e com pequena amplitude térmica, o que combinado com os ventos que atingem a cidade, aumentam a sensação de frio.Segundo dados do Clima Tempo, a cidade tem previsão de temperaturas entre 14°C e 24°C. Há90% de chance de chuvas ao longo desta terça.