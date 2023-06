Vacina contra gripe será aplicada em shoppings de Cotia; veja datas

Ações vão ocorrer no Shopping Granja Vianna e no Open Mall The Square; saiba mais

Foto: Juliano Barbosa Prefeitura de Cotia

Nesta quinta-feira (22), das 17h às 20h, uma equipe da Secretaria de Saúde estará no Shopping Granja Vianna, em Cotia, para aplicar a vacina contra a gripe (influenza). Quem tem idade a partir de 5 anos e não recebeu o imunizante neste ano, poderá ser vacinado.





É preciso apresentar documento oficial de identificação e, no caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória. O posto de vacina estará no Piso L, ao lado do Clubinho.





Já no dia 28 de junho, no mesmo horário, a ação terá a parceria do Open Mall The Square.





A parceria com shoppings da região começou na última sexta-feira (16), no Poupa Shopping. Na ocasião, 149 pessoas receberam a vacina, segundo a Secretaria de Saúde.





A vacina contra a influenza também está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para todas as pessoas com idade a partir de 6 meses.





A campanha de vacinação contra a influenza começou em abril para o público prioritário, que são as pessoas com risco maior de agravamento da doença e, na segunda quinzena de maio, o Ministério da Saúde liberou a vacinação para o público geral, até o fim do estoque do imunizante.