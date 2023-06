Cotia amplia número de pontos para descarte de lixos eletrônicos

Programa conta com a parceria da Cooperativa Coopernova Cotia Recicla; saiba onde estão localizados os pontos para descarte

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Neste mês, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia ampliou os número de pontos para descarte de resíduos eletrônicos do Programa ‘Sucata Digital’. Com isso, moradores passaram a contar com seis locais para descarte de itens como computadores, tablets, celulares, carregadores, entre outros [veja relação abaixo].





Os pontos da ‘Sucata Digital’ funcionam de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 17h.





O Programa Sucata Digital foi lançado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no início de 2021 com apenas um ponto para descarte. O programa conta com a parceria da Cooperativa Coopernova Cotia Recicla.





A política nacional de resíduos sólidos (Lei 12.305/2010) estabelece uma nova regulamentação de acordo com o Decreto 10.936/2022, que dispõe sobre a Logística Reversa e prevê a responsabilidade compartilhada do consumidor e do fabricante comprometidos com a destinação correta dos resíduos.





O descarte desse material de forma inadequada pode causar grandes impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana. Alguns componentes são produzidos com substâncias que contaminam o solo, os lençóis freáticos, além de contaminarem pessoas e animais.





Programa Sucata Digital





Pontos de descartes (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)





Centro Integrado de Saúde (CIS) – Av. Professor Manoel José Pedroso, 843 – Parque Bahia





Secretaria de Saúde – Av. Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura





Vigilâncias em Saúde – Av. Professor Manoel José Pedroso, 1565 – Jardim Nomura





Centro Administrativo de Cotia (CAC) – Rua Jorge caixe 306 A – Portão





Centro Integrado Tributário (CIT) – Av. Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique





Prefeitura de Cotia – Av. Professor Manoel José Pedroso 1347 – Jardim Nomura





O que descartar na Sucata Digital?





Computadores





Tablets





Monitores





Teclados





Impressoras





Câmeras Fotográficas





Aparelhos de Som





Micro-ondas





Rádios





Telefones





Celulares





Carregadores





Fios





Televisores pequenos e médios *O Programa Sucata Digital não aceita materiais como pilhas e lâmpadas