Faixa de pedestre que dava acesso a um barranco é apagada em Cotia

Prefeitura informou que empresa contratada por meio de convênio realizou o serviço de forma errada; veja

Antes (faixa pintada) e depois (faixa apagada). Fotos enviadas ao Cotia e Cia

Uma das faixas de pedestre que dava acesso a um barranco, no bairro Jardim Araruama, em Cotia, foi apagada nesta sexta-feira (2). Segundo informações, o serviço é executado por um terceirizada.





(RELEMBRE AQUI). O caso foi noticiado pelo Cotia e Cia na segunda-feira (29). Moradores do bairro, inclusive, ficaram impressionados quando viram que seis faixas de pedestres tinham sido pintadas uma ao lado da outra





Faixas foram pintadas nas ruas Barreiras e Itapetininga

Em um vídeo enviado ao Cotia e Cia (VEJA ABAIXO), um motorista mostra as faixas no bairro ironizando a quantidade. “Olha que bonito, uma faixa de pedestre aqui e uma ali. Até aí tá tudo bem. Aí, ali tem mais duas faixas. É faixa atrás de faixa [...] outra faixa ali e mais uma faixa aqui, que é pro cara ir no morro”, diz o motorista enquanto mostrava a última faixa que dava acesso a um barranco, e que foi apagada hoje.

Bairro de Cotia chama atenção por quantidade de faixas de pedestres; veja a matéria - https://t.co/PUPD7s2ApV pic.twitter.com/Pxp2nE6erM — Cotia e Cia (@CotiaeCia) May 29, 2023





De acordo com uma moradora da região, uma faixa foi pintada um pouco mais para baixo de onde a outra foi apagada (veja foto abaixo). As demais faixas continuam do mesmo jeito.





OUTRO LADO





Procurado, o departamento de convênios da Prefeitura de Cotia informou que esta obra “é mais uma entre as que foram executadas por meio de convênio” e que “o projeto foi interpretado erroneamente pela empresa que executou os trabalhos”. “A correção está sendo feita com a retirada da faixa de pedestre do local”, disse.