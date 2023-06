Carro capota na Raposo Tavares, em Cotia

Acidente ocorreu por volta das 13h desta sexta-feira (2)

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Um carro capotou na via expressa da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 32, em Cotia, no sentido interior. O acidente ocorreu por volta das 13h desta sexta-feira (2).





Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), que atende a ocorrência, uma motorista perdeu o controle do veículo e, com a colisão, o carro capotou. Apesar da batida e capotamento, a condutora não se feriu.





O trânsito é de 3 km, segundo o Waze.