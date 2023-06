Relembre os fatos que marcaram o futebol europeu no mês de maio

Grandes competições chegaram ao fim e campeões foram definidos.

Foto: Imagem de Freepik

Depois de vários jogos de peso, o mês de maio chegou ao fim. Neste texto, vamos falar sobre os fatos que marcaram o futebol do Velho Continente nesta reta final da temporada europeia. Aproveite para conhecer uma plataforma que é referência entre as Casas de Apostas





Competições nacionais

O mês de maio foi marcado pela definição de diferentes campeões de campeonatos nacionais na Europa.





Serie A

Na Serie A, no começo do mês, após 33 anos, a Napoli voltou a comemorar o título de campeão. O resultado veio com um empate por 1 a 1 contra a Udinese em partida da 33a rodada.





La Liga

O Barcelona também voltou ao pódio da La Liga com uma vitória contra o Espanyol, fora de casa, pelo placar de 4 a 2, no dia 14 de maio.





Premier League