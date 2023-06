Escolas estaduais de SP não terão mais copos descartáveis e materiais plásticos

Medida passa a valer a partir do 2º semestre; veja





A partir do segundo semestre, as 5,3 mil escolas estaduais de São Paulo irão extinguir o uso de copos de plástico comum por outros de material biodegradável. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, serão distribuídos 400 milhões de unidades pela rede, em um investimento de aproximadamente R$ 19 milhões.





“Os itens serão substituídos por copos confeccionados em polipropileno biodegradável, isento de deformações, furos, bordas afiadas e sujidades. A fabricação do produto é feita de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária”, informou a secretaria.





Materiais escolares, como régua e transferidor, distribuídos pela Secretaria da Educação no início do ano letivo, também serão de material biodegradável a partir de 2024, de acordo com o governo.