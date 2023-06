Aluno da Fatec Cotia é assaltado e agredido por bandidos a caminho da faculdade

Em entrevista ao Cotia e Cia, vítima relatou a sensação de insegurança e o medo de retornar para a faculdade; confira

Crime ocorreu na rua Nelson Raineri, local ermo, sem segurança e sem iluminação, segundo a vítima. Foto: Google Street Views

Por Neto Rossi





O jovem Gabriel Brito, de 24 anos, aluno da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia, foi assaltado na noite de terça-feira (6) a caminho da faculdade. Ele teve a moto roubada por três criminosos na rua Nelson Raineri.





Em entrevista ao Cotia e Cia, Gabriel relatou como foi o assalto. Ele contou que avistou dois indivíduos em uma motocicleta e acelerou ao passar por eles. Porém, ao fazer uma curva, diminuiu a velocidade e acabou sendo alcançado.





“Chegando próximo da portaria [da Fatec], eles anunciaram o assalto, mesmo assim, tentei acelerar, mas aí eles jogaram a moto na minha frente e eu não consegui passar. Eles ficaram pedindo para parar. Eles me fecharam e eu bati na moto deles. Eles caíram e eu caí também”, relata.





Ele ainda conseguiu se levantar e pegar sua moto, mas surgiu uma segunda motocicleta com outro criminoso. “Esse terceiro criminoso desceu [da moto] e me agrediu. Nisso, um aluno estava subindo com seu veículo. Aí, o aluno parou o veículo e eles ficaram com medo de esse aluno reagir. Foi quando me puxaram para dentro do mato e começaram a me agredir mais.”





Eu acho que eles queriam roubar outras coisas também, tipo celular, jaqueta, capacete... Só que como começou a surgir mais alunos, por conta do horário de entrada, eles me abandonaram e levaram a minha moto





INSEGURANÇA





Gabriel acredita que os criminosos são da região da Fatec, pois sabiam que no local não havia segurança. “Se fossem pessoas que não conhecessem, dificilmente teriam coragem de subir aquela estrada para tentar assaltar, porque não saberiam se iria ou não ter segurança. Então, são pessoas que sabem que ali na Fatec não tem segurança”, afirma.





Momentos depois, sua moto foi localizada pela Guarda Civil Municipal (GCM). Ela estava abandonada na Estrada do Padre Inácio, altura do número 2.028, no Jd. São Miguel. “O guarda que a recuperou disse para eu evitar de ir para a Fatec de moto nos próximos meses, porque eles vão voltar e tentar levar a moto, pois eles sabem que eu consegui recuperá-la.”





Procurada por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia não quis comentar o caso. O Centro Paulo Souza, responsável pelas Fatecs, também não retornou o contato da reportagem. O espaço continua aberto para manifestações.