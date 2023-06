‘Casa bomba’ em Barueri armazenava 1,5 mil pinos de cocaína, crack e maconha

Criminoso foi preso em flagrante

Foto: Polícia Civil de SP

A Policia Civil prendeu em flagrante um homem, de 29 anos, na manhã desta quarta-feira (21) em Barueri. Em sua residência, foram encontrados 1.548 pinos com cocaína, 5 litros de lança perfume, 18 pedras de crack, 2,8g de tabletes de maconha, 205 papelotes também de maconha e 2,7g de cocaína a granel.





Além das drogas, a polícia também apreendeu um revólver calibre 38 com numeração raspada. O homem assumiu que tanto as drogas quanto a arma eram de sua propriedade. À polícia, ele disse que fazia tudo sozinho e que escondia a droga na garagem, sendo que sua mulher não tinha ciência do fato.





De acordo com as investigações, a droga abasteceria a cidade de Vargem Grande Paulista.





O crime foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) para averiguação dos entorpecentes.