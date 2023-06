EMTU amplia pagamento por aproximação em todos os ônibus da Grande SP

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) ampliou o pagamento por aproximação em ônibus da Grande São Paulo e da capital paulista. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela empresa, que afirmou que 100% da frota estará aceitando o pagamento com cartões de débito e crédito nessa modalidade a partir da primeira quinzena de julho.

A modalidade de pagamento por aproximação, também conhecido como EMV, já está disponível, no formato piloto, em 1.022 ônibus das operadoras Next Mobilidade, Viação Miracatiba e Viação Raposo Tavares. A ABASP (Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo), por meio da Autopass, está expandindo o recurso e, na primeira quinzena de julho, o pagamento por aproximação estará disponível em mais de 4 mil ônibus de linhas da Região Metropolitana de São Paulo gerenciadas pela EMTU