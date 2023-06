Atacadão em Cotia está com vagas abertas para pessoas com deficiência

Veja como enviar o currículo

Rede Atacadão. Foto ilustrativa

A unidade do Atacadão do km 21 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, está com vagas abertas para os cargos de repositores, operadores de caixa e empacotadores, exclusivamente para Pessoa com Deficiência (PCD).





De acordo com o anúncio da rede, os interessados em concorrer a uma vaga devem enviar currículo para edgarcicerosilva@atacadao.com.br.





Preferencialmente, pede-se o ensino fundamental completo, no entanto, pessoas que não tenham completado o fundamental podem enviar o currículo para seleção.