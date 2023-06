Caminhões travam passagem na Granja Viana e causam transtornos para motoristas

Vídeo enviado ao Cotia e Cia mostra o trânsito caótico em decorrência da situação

Foto enviada ao Cotia e Cia por Talita Peres





“Estou parada há uns 20 minutos aqui na altura do número 400 da [avenida] João Paulo Ablas. Mandei mensagem no grupo do meu condomínio pra saber se alguém sabe o que está acontecendo. Aí me encaminharam algumas fotos. É na fábrica, de novo.”





O relato acima foi enviado ao Cotia e Cia no final da tarde dessa terça-feira (6) pela professora Talita Peres. Quando ela diz “de novo” é porque o mesmo problema ocorreu na sexta-feira passada (2).





Trânsito causado na sexta-feira da semana passada devido ao mesmo incidente

Talita relatou que os motoristas têm dificuldade para manobrar os caminhões e eles acabam travando a via. “Eu acho que eles demoram para conseguir manobrar e, mesmo quando eles já estão carregando, acabam ocupando uma faixa da avenida”, disse.



Ela disse que demorou quase uma hora para passar pelo trecho devido à interdição da carreta, ontem. Talita enviou um vídeo (veja abaixo) para a reportagem que mostra o trânsito caótico em decorrência da situação.





O problema ocorre em um galpão localizado no número 1.437. Procurada, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Setram) informou que trata-se de um galpão que recebe carga de arroz e que houve diversas reclamações.





A Setram disse que enviou um agente de trânsito no local e que, durante a visita ao galpão, a situação foi resolvida parcialmente. "O agente passou todas as orientações para que o problema não volte a acontecer", comentou.





A Setram esclareceu que vai acompanhar de perto a situação.







(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 16H36 DO DIA 07/06/2023 COM A NOTA DA SETRAM)