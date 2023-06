Site da Câmara de Cotia está com instabilidade

Segundo a Câmara, problema ocorre devido a uma falha no serviço Interlegis, do Senado Federal, onde o portal é hospedado; veja

Câmara de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O site da Câmara Municipal de Cotia vem apresentando instabilidade desde a última quarta-feira (31). O problema, segundo o Legislativo, ocorre devido a uma falha no serviço Interlegis, do Senado Federal, onde o portal é hospedado.





“Diversas casas legislativas em todo o país estão, assim como Cotia, impossibilitadas de realizar a inserção de novos conteúdos em suas páginas online”, disse a Câmara em nota enviada para a imprensa.





Segundo o comunicado, a equipe técnica do Interlegis “vem trabalhando para sanar o problema desde a semana passada”. No entanto, ainda não há previsão para a normalização do serviço.





“Mantendo nosso compromisso com a divulgação precisa das informações relativas à Câmara Municipal de Cotia, seguiremos enviando material jornalístico à imprensa como de costume. Aproveitamos a oportunidade para lembrar que a instabilidade não afeta os conteúdos hospedados em outras plataformas, para os quais disponibilizamos os links de acesso direto a seguir”, concluiu.