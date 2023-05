Vereador critica retirada dos micro-ônibus de Cotia: “Pioraram o que já era ruim”

Sérgio Folha (PV) ainda disparou contra a Danúbio e demais empresas de ônibus de SP; veja a fala na íntegra

Vereador Sérgio Folha (PV). Foto: Câmara Municipal de Cotia

Sérgio Folha (PV), foi até a tribuna na sessão desta terça-feira (23) para falar sobre a retirada dos micro-ônibus da RTO (Reserva Técnica Operacional). Ao todo, 25 vans de linhas intermunicipais, que carregavam cerca de 25 mil passageiros por dia de Cotia a São Paulo, deixaram de circular desde segunda-feira (22) devido a uma decisão judicial (veja aqui). O vereador de Cotia,, foi até a tribuna na sessão desta terça-feira (23) para falar sobre a. Ao todo,de Cotia a São Paulo, deixaram de circular desde segunda-feira (22) devido a uma decisão judicial





“O Estado [de SP] poderia rever essa decisão do judiciário. Tem que cumprir, sim, as decisões, mas tem ainda como entrar com ação. O que não pode é 25 mil moradores da nossa cidade estar andando nesses ônibus na Raposo Tavares feito sardinhas em latas”, disparou Folha.





Cotia e Cia, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) disse que as linhas 297 (Caucaia do Alto X Metrô Morumbi) e 035 (Cotia X Metrô Butantã) estão operando com mais 12 ônibus convencionais colocados em circulação em substituição aos micro-ônibus. Mas não foi isso que usuários destas linhas relataram à reportagem [VEJA AQUI]. Em nota enviada aodisse que asestão operando com mais 12 ônibus convencionais colocados em circulação em substituição aos micro-ônibus. Mas não foi isso que usuários destas linhas relataram à reportagem





“A EMTU tem que dar resposta para a nossa sociedade. Nossa população não pode sofrer por decisões de gabinete, por decisões que só interessam ao setor dos empresários. Quem ganha com isso são as 45 empresas do transporte metropolitano. Eles vão ganhar mais, mas a população vai ficar sofrendo dentro desses ônibus de Cotia até São Paulo”, criticou o vereador.





Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), que operam em 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Foram essas empresas que ingressaram na Justiça para retirar os micro-ônibus da RTO de circulação (LEIA MAIS AQUI). As 45 empresas de ônibus citadas por ele compõem o, que operam emo. Foram essas empresas que ingressaram na Justiça para retirar os micro-ônibus da RTO de circulação





Para Folha, o serviço que já era ruim, agora ficou pior. “Já era pouco o que nós tínhamos. Precisávamos melhorar esse transporte. Precisávamos de mais ônibus. O que ocorreu com essa decisão agora foi reduzir ainda mais e piorar o transporte que já era ruim. Precisamos acionar a Alesp, o governo de SP e a EMTU.”





Veja o vídeo abaixo: