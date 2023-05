Medalhista nas Olimpíadas de 84, ex-judoca constrói igreja em São Roque como legado

Na semana passada, Walter Carmona entrou para a história do esporte brasileiro ao ingressar no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Ex-judoca Walter Carmona. Foto: FPJ.COM

Oito grandes nomes do esporte brasileiro foram homenageados numa cerimônia de gala na semana passada, em São Paulo. O evento contou com a presença de personalidades e dirigentes de diversas modalidades. Os ex-atletas imortalizaram seus feitos na galeria de heróis olímpicos nacionais ao ingressarem no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).





O Hall da Fama foi criado pelo órgão gestor do esporte olímpico nacional em 2018. Até esse ano, já haviam sido homenageados 25 nomes históricos.





Um dos homenageados foi o ex-judoca Walter Carmona, medalhista olímpico nos Jogos de Los Angeles 1984. Além de ter entrado na história do esporte brasileiro, ele ainda quer deixar outro tipo de legado para a sociedade: uma igreja para cerca de 400 pessoas, com recursos próprios.





"Sou cristão e acho que evangelizar as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas, é o maior legado que eu posso deixar", explicou Carmona à coluna ‘Olhar Olímpico’, do UOL.





Segundo a coluna, a igreja, que está sendo erguida há dois anos, fica na zona rural de São Roque. O templo está sendo construído junto a uma casa de acolhimento que é ajudada há anos por Carmona e que abriga crianças, idosos e pessoas em situação de rua.





O ex-judoca descreve a ação como uma doação pessoal. Ele e a esposa são os responsáveis desde a construção civil até por equipar a igreja com imagens sacras. Atualmente, a comunidade celebra missas em um salão.





Com informações da coluna 'Olhar Olímpico'