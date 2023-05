Inscrições para o Conselho Tutelar de Cotia terminam sexta-feira (26)

Eleição acontecerá no dia 1º de outubro de 2023 e, até lá, os candidatos deverão cumprir algumas etapas do processo; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Na sexta-feira (26 de maio), termina o prazo de inscrição e entrega da documentação dos interessados em concorrerem ao pleito de escolha dos Conselheiros Tutelares de Cotia para o quadriênio 2024 – 2028.





A eleição acontecerá no dia 1º de outubro de 2023 e, até lá, os candidatos deverão cumprir algumas etapas do processo, como: Processo de Habilitação, que envolve a análise dos documentos entregues e, Processo de Escolha, que passa por exame médico e psicológico e prova de aferição de conhecimentos. As duas fases são eliminatórias.





disponível AQUI. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social (Departamento dos Conselhos), na avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique. A relação de documentos necessários para a inscrição pode ser consultada no Edital 01/2023 – CMDCA,





O processo eleitoral definirá a escolha de cinco membros titulares e quantos suplentes forem declarados aptos ao longo do processo para compor o Conselho. Serão cinco conselheiros para o Distrito Sede (Cotia) e cinco para Caucaia do Alto, bem como os suplentes.





No dia 29 de maio de 2023 será feita a divulgação de todos os candidatos que se inscreveram ao pleito. De acordo com o edital, os candidatos poderão começar a campanha individual no dia 28 de agosto.





Serviço





Eleição do Conselho Tutelar de Cotia





Período de inscrições: Até 26 de maio de 2023





Local de inscrição: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique (Departamento de Conselhos)