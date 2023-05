Trabalhadores enfrentam atrasos e superlotação no 1º dia sem micro-ônibus

Retirada das vans da RTO acabou afetando usuários do transporte público intermunicipal, que começam a enfrentar problemas ainda maiores

Terminal Morumbi na noite desta segunda-feira (22)

Por Neto Rossi









Com isso, usuários de linhas intermunicipais que utilizavam as vans da RTO - que supria uma boa parte da demanda desses itinerários - sentiram na pele o problema no dia de ontem. Sem os veículos alternativos, os ônibus ficaram ainda mais lotados e as filas de espera ainda mais demoradas.





“Geralmente, eu pegava as vans por volta das 5h30 e chegava 6h40 no trabalho. Agora, o tempo dobrou, porque os ônibus demoram mais. Peguei ontem um ônibus quase às 6h e cheguei no trabalho às 7h30”, relata Vitória, usuária da linha 035, que liga Cotia até o Metrô Butantã.





Na hora de voltar para casa, o mesmo transtorno. Segundo ela, foram formadas quatro filas no Terminal Butantã para embarcar no ônibus para Cotia, fato que acabou gerando tumulto e até briga.





“O fiscal que fica nesse horário abriu o ônibus do fundo e começou a liberar para as outras pessoas que estavam no final da fila. Aí começou uma briga imensa, o fiscal mesmo entrou no ônibus e foi embora, deixando as pessoas lá esperando.”





A retirada dos micro-ônibus também afetou usuários da linha 297, que liga Caucaia do Alto até o Metrô Morumbi. O transtorno maior nesta segunda-feira (22) foi na hora de voltar para casa, com ônibus atrasado e mais lotado do que o normal.





De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), haveria um reforço na operação de ônibus regulares devido à retirada da RTO, mas não foi bem isso que relataram os passageiros.





“Eles [EMTU] não colocaram mais ônibus. O ônibus que chegava às 17h30, chegou 18h. O que a gente pega é 19h30 e saiu de lá [do Morumbi] às 20h. Não colocaram mais ônibus no horário da tarde pra noite”, afirma Mônica Camargo Cabral, moradora de Caucaia. “Eu chegava em casa às 19h30 / 20h. Ontem, cheguei quase às 22h”, complementa.





Outro problema desta linha, é que as vans faziam o itinerário aos sábados. Mas, agora com a sua saída de operação, quem precisa trabalhar ao final de semana, terá de encontrar outra alternativa.





Procurada, a EMTU não retornou o contato dentro do prazo estipulado. O espaço desta reportagem continua aberto caso haja um posicionamento.