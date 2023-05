Motorista de ônibus é advertido após ser flagrado no celular enquanto dirigia

Flagrante foi feito por uma passageira da linha 035 (Cotia X Metrô Butantã)





Um motorista da linha 035 (Cotia X Metrô Butantã) foi flagrado durante parte do trajeto falando ao celular enquanto dirigia. O flagrante foi feito na manhã dessa segunda-feira (22) por uma passageira que estava ao seu lado.





“Fui surpreendida pelo motorista que estava dirigindo falando ao celular ao mesmo tempo. Ficou um percurso assim, andando devagar, mais do que o normal, e o tempo todo utilizava o celular”, disse a denunciante.





Procurada, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) informou que vai notificar a Viação Raposo Tavares, que é a empresa responsável pela operação da linha. “O motorista será advertido e a empresa tomará as medidas disciplinares cabíveis”, disse.





A EMTU reforçou que o uso de celular no volante é proibido para todos os motoristas. “Os passageiros podem registrar reclamações nos canais de atendimento da EMTU, como o fale conosco disponível no site da EMTU www.emtu.sp.gov.br ou mensagem direta nas redes sociais.”





Por sua vez, a Viação Raposo Tavares informou que já identificou o condutor do ônibus e está tomando as providências administrativas disciplinares para apuração dos fatos. Disse ainda que, através do sistema de monitoramento por câmeras instaladas nos veículos, irá aplicar “sanções cabíveis com a finalidade de coibir a reincidência da conduta.”





“Salientamos, ainda, que esta empresa prima pelo cumprimento das regras do trânsito, principalmente quanto ao uso de celular, e este mês estamos com um forte trabalho juntamente com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade do Município de Cotia na Campanha do Maio Amarelo, enfatizando sobre a importância de condução eficiente e consciente, escolhendo a vida”, completou a empresa.