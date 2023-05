Empresa vai contratar trabalhadores para obra de duplicação da Raposo Tavares

Serão disponibilizadas cerca de 100 vagas de emprego em mais de 20 cargos; processo seletivo será realizado nesta quinta-feira (25)

Trecho da Raposo Tavares, em São Roque

A Neopav Engenharia, empresa contratada para as obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, no trecho que pertence a São Roque, realizará um novo processo seletivo nesta quinta-feira (25) para a contratação de profissionais que atuarão nas obras.





Ao todo, segundo a empresa, serão disponibilizadas cerca de 100 vagas de emprego em mais de 20 cargos. A primeira etapa da seleção acontece no Recanto da Cascata, no Salão Jussara, das 9h às 16h.





Os interessados deverão comparecer ao local no dia e horário da ação, com currículo atualizado (se possível com duas cópias) e documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho). A avaliação e triagem serão realizadas por uma equipe da empresa no local, sendo que, caso o candidato cumpra todos os pré-requisitos exigidos, ele será encaminhado para as etapas seguintes do processo seletivo.





SOBRE AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO





As obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares estão sendo realizadas próximo ao viaduto da região do Jardim Villaça, nas ruas Santa Rita de Cássia e Santa Lúcia, que foram interditadas para o prosseguimento dos serviços.





Está em andamento também a execução dos serviços entre o km 67 e o km 86,9 - entre os municípios de Mairinque e Sorocaba, incluindo os Dispositivos de Acesso e Retorno nos quilômetros 69, 74,2, 76,9 e 80,8.





No município de São Roque, ocorrem as obras de implantação de dispositivo de retorno na Rodovia Raposo Tavares no km 54,3.





Confira os cargos com vagas disponíveis no processo seletivo.





Apontador





Auxiliar de infraestrutura





Auxiliar de laboratorista





Auxiliar de pavimentação





Carpinteiro





Encarregado de obras





Greidista





Laboratorista





Motorista cam. basculante





Motorista cam. betoneira





Motorista cam. irrigadeira





Motorista de van





Oper. de escavadeira hidraulica





Oper. de motoniveladora/patrol





Oper. de retroescavadeira





Oper. de rolo chapa





Oper. de rolo pe de carneiro





Oper. de trator esteira





Operador de mesa





Pedreiro





Rasteleiro





Sub encarregado (drenagem/pavimentação)





Tec segurança do trabalho





Tratorista