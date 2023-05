Tio e sobrinho são baleados em bar em Cotia

Crime teria sido motivado após briga envolvendo uma mulher; entenda

Caso é investigado pela Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Tio e sobrinho foram baleados na noite de sábado (29) em um bar no Recanto Suave, em Cotia. As vítimas foram socorridas primeiramente ao Pronto-Socorro do Parque São George, na Granja Viana.





De acordo com o boletim de ocorrência, o sobrinho, de 38 anos, foi atingido na boca e a bala atravessou pela nuca. Ele foi transferido ao Hospital Regional de Cotia em estado grave. Já o tio foi baleado na mão esquerda. O autor dos disparos fugiu em uma moto.





Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado após briga envolvendo uma mulher. Os envolvidos são amigos de infância e todos moram na mesma rua.





O caso é investigado pela Delegacia de Cotia.