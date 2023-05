Boca Rosa compra mansão na Granja Viana com aquário de tubarões na sala

Mansão de R$ 18 milhões ainda tem cinema com 12 lugares, heliponto e um canil equipado com ar-condicionado; veja o vídeo

Boca Rosa e sua mansão na Granja Viana. Foto: Reprodução

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou nesta segunda-feira (1º) que comprou a casa própria: uma mansão de R$ 18 milhões localizada na Granja Viana, em Cotia. A notícia foi muito comemorada no Instagram da empresária, que estava afastada das redes sociais devido duas cirurgias que fez: a retirada das amígdalas e a rinoplastia.





A mansão que Bianca comprou é conhecida como “a casa do tubarão” e já foi tema de vídeos no YouTube. Isso porque seus antigos donos construíram dois tanques para abrigar os animais marinhos.





"Realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que é comprar minha a casa. E não é porque é minha, não (risos)... Mas é uma das casas mais incríveis que eu já vi na minha vida", contou aos seguidores do YouTube.





Em um vídeo, a imobiliária detalha todas as dependências do local, entre eles piscina aquecida, cinema com 12 lugares, academia, quatro suítes, um escritório, heliponto, haras, quadra de tênis e futebol, e um canil equipado com ar-condicionado.





Bianca revelou que a espera da casa dos sonhos demorou 12 anos. "Quando eu cheguei aqui com a minha família, eu parava e falava assim: 'Cara, eu tô aqui mesmo?'. Uma hora, minha família estava no cinema (aqui de casa), e eu pensei: 'Deus, eu tô aqui mesmo?'".