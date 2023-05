Taxista com passageira no carro é preso por tráfico de drogas em Ibiúna

Caso foi registrado na delegacia da cidade; veja

Um taxista foi preso em flagrante no domingo (4) por portar drogas dentro de seu veículo, em Ibiúna. O caso ocorreu no bairro Paruru. As informações são do site São Roque Notícias.





De acordo com o portal, a Guarda Civil Municipal (GCM) realizava um patrulhamento na região. De repente, um carro passou em alta velocidade e foi parado. Dentro do veículo, havia uma passageira.





Ao apresentar a CNH, ainda segundo a reportagem, os guardas perceberam duas porções de maconha na carteira do homem. Ele alegou que era para consumo próprio. Mas em vistoria no carro, outras 94 porções de substâncias análogas a cocaína foram encontradas.





Segundo o site, o taxista assumiu a propriedade das drogas e isentou a passageira de qualquer conhecimento ou responsabilidade.





Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O veículo foi entregue aos familiares do homem, já a passageira, prestou depoimento como testemunhas e foi liberada.