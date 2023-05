Sem Leci Brandão, Congada de Cotia tem nova atração confirmada

Anúncio foi feito pela prefeitura nesta quinta-feira (11)

A Congada de São Benedito de Cotia ia receber o show da cantora Leci Brandão no encerramento da festa marcado para este domingo (14), às 22h. Mas a artista passou recentemente por uma cirurgia e está de atestado médico, motivo pelo qual cancelou sua participação no evento.





Diante disso, a Prefeitura de Cotia anunciou nesta quinta-feira (11) que o grupo Negritude Júnior vai substituir a apresentação de Leci na festa. O show de abertura no domingo será com a cantora Amanda Negrasim.





A Congada de São Benedito de Cotia é um patrimônio cultural e imaterial de Cotia, desde 2014 (Lei 1.823/2014), e do estado de São Paulo, desde fevereiro passado (Lei 17.619/2023). A programação é gratuita e acontecerá na sede da congada, que fica na Vila São Joaquim. A festa marca a resistência e celebração da libertação dos escravos no Brasil a partir da assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1889.





Sobre a Congada de São Benedito





Oficializada em junho de 1951, a Congada de São Benedito, foi trazida para Cotia pelas mãos e talento de Benedito Pereira de Castro. Seu Dito nasceu em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, em São Paulo, e foi lá que sua mãe deu origem à Congada da região em celebração à assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela Princesa Isabel, que garantiu a liberdade dos escravos. Mudou-se para Cotia ainda na adolescência e teve a ajuda do pai e dos irmãos para fundar a Congada no município. Desde então, a semana de 13 de maio tem sido comemorada pela família Castro.





Serviço





Congada de São Benedito de Cotia 2023





Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146 – Vila São Joaquim