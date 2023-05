Cotia: Crianças vão para o 1º dia de aula em maio e encontram sala ainda em reforma

Mães de alunos relataram o descaso após aguardarem 3 meses para o início das aulas: “Eles estão trabalhando lá dentro com as crianças. É inacreditável”; caso foi parar no MP; veja a reportagem

Imagem da sala de aula em reforma enviada ao Cotia e Cia

O ano letivo em Cotia começou em fevereiro. Milhares de crianças retornaram às escolas após período turbulento da pandemia de Covid-19. Mas não foi isso que ocorreu na Escola Municipal Mirante da Mata, onde cerca de 20 crianças matriculadas no Jardim I estão desde o início de 2023 aguardando ansiosamente para começarem as aulas presenciais.





Isso aconteceu porque a Prefeitura de Cotia está ampliando duas salas de aula na unidade: uma do Jardim I e outra do Maternal, segundo informaram mães de alunos ao Cotia e Cia. Mas a construção, até o momento, não terminou.





Há ainda um problema maior narrado pelas mães: o início das aulas para a turma do Jardim I foi anunciado para esta quinta-feira (11), mesmo com a reforma em andamento.





“Fui levar minha filha para a escola e me deparei com as salas sem piso, um cheiro muito forte de tinta e muito pó. Minha filha tem rinite crônica e outros problemas respiratórios. A sala está totalmente inacabada. Eles estão trabalhando lá dentro com as crianças”, relata Caroline Aparecida de Oliveira, mãe de uma menina autista de 4 anos.





Reforma também ocorre dentro da unidade

Segundo Marília Leite, mãe de um aluno também matriculado no Jardim I, as aulas só foram anunciadas para hoje após algumas mães ingressarem com ações no Ministério Público. Marília acredita que a prefeitura só se manifestou porque o MP encaminhou ofício solicitando esclarecimentos quanto à denúncia apresentada.





“E, ainda, [a prefeitura] pediu prorrogação do prazo para resposta do ofício, para conseguirem ‘pelo menos’ deixarem [a sala de aula] de uma forma que não fosse tão discrepante para as crianças estarem ali”, relata.





Mas não foi isso que Denise Fernandes encontrou ao levar sua filha para a EM Mirante da Mata hoje. O que seria o primeiro dia de aula se tornou um pesadelo. Ela relatou que dentro da escola havia homens trabalhando e um cheiro insuportável de tinta. As obras, que iniciaram em março de 2022, tinham prazo de serem finalizadas até janeiro deste ano, portanto, estão quatro meses em atraso.





Placa com informações da obra na EM Mirante da Mata

“Pedreiros, eletricistas, tudo pendurado e terminando a obra que está ainda inacabada. Estamos em maio e ainda não está acabada. E nossos filhos estão nessas salas de aula com essas condições. Eu estou horrorizada. Se minha filha alterar a saúde por causa dessa reforma em meio a sala de aula, vou ter que perder dias de serviço para cuidar dela. Nessa sala de aula não dá para a minha filha continuar”, lamenta Denise.





Cotia e Cia procurou a Secretaria de Educação de Cotia por meio da assessoria de imprensa, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado. O espaço continua aberto para manifestações.