São Paulo anuncia projeto no metaverso incluindo versão virtual do CT de Cotia

Torcedores que embarcarem na iniciativa terão acesso a uma série de experiências, como conteúdos audiovisuais, realidade virtual, jogos e premiações; saiba mais

Imagem oficial de dentro do projeto Alphaverse. Foto: Divulgação

O São Paulo, por meio do seu hub de inovação, fechou uma parceria com a Crypto Blockchain Industries (CBI), empresa francesa do segmento de tecnologia e Web 3.0, para integrar o “Futebol no Alphaverse”, plataforma da companhia no metaverso voltada para o universo do futebol.





Torcedores que embarcarem na iniciativa terão acesso a uma série de experiências, como conteúdos audiovisuais, realidade virtual, jogos e premiações.





“Juntar forças com o São Paulo é uma honra e um marco importante para a Crypto Blockchain Industries, além de um símbolo de nosso compromisso com a excelência. Estamos empolgados por fazer uma parceria com um clube tão grande e ansiosos para aprimorar a experiência do torcedor”, disse Frederic Chesnais, CEO da CBI.





No Alphaverse, os torcedores encontrarão uma versão virtual em 3D do Morumbi, poderão adquirir assentos para usufruir de experiências nesse ambiente e receber benefícios na vida real, como compra de ingressos, camisas autografadas e NFTs.





O projeto contempla ainda versões virtuais do Centro de Formação de Atletas (CFA) Presidente Laudo Natel, localizado em Cotia, e do Memorial do São Paulo FC, estruturas que deverão ser concluídas para a temporada 2023-2024, baseada no calendário do futebol europeu, de acordo com o cronograma de implantação do projeto.