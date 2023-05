Homem acusado de estuprar a neta da esposa é preso em Cotia

Segundo a polícia, ele abusava sexualmente da vítima desde os seus sete anos de idade

Imagem ilustrativa Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam, nesta terça-feira (23), um homem acusado de estuprar a neta de sua esposa, de doze anos de idade, em Cotia.





De acordo com as investigações, os agentes apuraram que o indivíduo abusava sexualmente da vítima desde os seus sete anos de idade, ou seja, foram pelo menos cinco com os abusos.





Segundo a polícia, ao ser interrogado formalmente, o criminoso confessou os fatos integralmente.





Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.