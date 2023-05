Petrobras anuncia redução no preço da gasolina, do diesel e gás

Valores dizem respeito à venda para distribuidoras; veja como ficarão os novos preços

Foto: Agência Brasil

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou que os preços da gasolina, diesel e GLP (gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) vão cair para as distribuidoras a partir desta quarta-feira (17).





Confira como ficarão novos preços





A redução por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras será de R$ 0,44, ou seja, passará de R$ 3,46 para R$ 3,02; o preço médio da gasolina será reduzido em R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78 - valor pago pelas distribuidoras.





Já o GLP passará de R$ 3,22 para R$ 2,53 por quilo (redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kg, queda de 21,3%).





Em nota, a Petrobras destaca que o valor cobrado ao consumidor final nos postos é afetado por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.





"A Petrobras recupera sua liberdade de estabelecer preços. Nos alforriamos de um único e exclusivo fator, que era a paridade", afirmou Jean Paul Prates à imprensa, em Brasília.





"Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis", avaliou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacando que hoje é um dia de festa para o governo e para a sociedade.