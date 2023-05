Folia de Reis será realizada em Caucaia do Alto neste sábado (20)

Comemoração aos três Reis Magos, anunciadores do nascimento do Menino Jesus, será marcada pelas festividades folclóricas que farão um resgate à cultura e tradição; saiba mais

Folia de Reis. Foto: Divulgação

Está marcada para sábado (20 de maio), a partir das 20h, a tradicional Folia de Santo Reis, do Grupo de Reis, em Caucaia do Alto, com o apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.





A comemoração aos três Reis Magos, anunciadores do nascimento do Menino Jesus, será marcada pelas festividades folclóricas que farão um resgate à cultura e tradição que enriquece a manifestação cultural do município. A Folia de Santo Reis é patrimônio Cultural Imaterial de Cotia desde 2022 (Lei 2261/22) e a celebração contará com a bênção do Padre José Maria, pároco da Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição.





A Folia de Reis acontecerá na casa do festeiro Seu Cassimiro de Jesus Nascimento. A festa foi trazida para Caucaia por sua esposa, a dona Maria do Carmo, há 28 anos. A filha do casal, Cássia Regina, que é a Bandeira do grupo, lembra como tudo começou. “[a folia] é uma tradição de família que veio da Bahia [...] meu pai é o festeiro”, disse. “Minha mãe, Maria do Carmo, que trouxe [a Folia de Reis] para Caucaia do Alto”, completou Cássia.





De acordo com a filha do casal festeiro, a Folia começou quando chamaram o Seu Cassimiro para rezar um terço na casa da falecida dona Malvina. Ela pediu para cantar um Reis e a Folia não parou mais. Atualmente, o Grupo de Reis da Folia de Santo Reis conta com cerca de 20 componentes.





Por tradição, o Grupo canta Reis de casa em casa até o dia da Festa. Mas, por conta do pequeno número de integrantes, o Grupo retira a bandeira apenas da casa mais próxima do festeiro, todos rezam o terço, recebem a bênção do padre José Maria e depois acontece a coroação de Nossa Senhora. “Depois nós nos apresentamos cantando Reis até o grupo cansar. Normalmente [a folia] dura a noite toda. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar”, salientou Cássia.





Durante a festa é servido lanche aos participantes. “O Reis é uma festa de doação, cada um doa o que pode e contribui da forma que pode. Alguns doam dinheiro, outros doem alimentos que a gente vai transformar no lanche e na bebida que vai ser servida na festa”, destacou Cássia Regina que também é organizadora da Folia de Reis ao lado dos pais.





Serviço





Folia de Santo Reis – Grupo Reis





Dia 20 de maio – a partir das 19h





Retirada da Bandeira na casa vizinha do festeiro





Terço com a bênção do Padre José Maria (Igreja Matriz de Caucaia)





Início da cantoria





Endereço: Rua Santa Rita, 84 – Caucaia do Alto – acesso pela Av. Roque Celestino Pires, entrar na Estrada da Estação de Caucaia, passar a linha férrea e acessar a Rua Santa Rita)