Polícia procura por criminoso que matou GCM com um tiro na cabeça em Carapicuíba

Crime ocorreu na madrugada de domingo (15) durante ocorrência de perturbação de sossego; agente Matheus, 37, trabalhava há 12 anos na GCM

GCM Matheus, morto com um tiro na cabeça, aos 37 anos. Foto: Reprodução / Redes sociais

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba morreu na madrugada desta segunda-feira (15). O agente, identificado como Matheus, foi baleado na cabeça enquanto fazia patrulhamento.





Outro GCM, de 34 anos, também foi baleado na altura do coração, mas foi salvo pelo colete balístico. Os guardas que davam apoio socorreram os colegas ao Hospital Geral de Carapicuíba, onde o GC Mateus não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Os dois GCMs atendiam a uma ocorrência de perturbação de sossego em uma viela, que fica entre a Vila Dirce e o Jardim Tonato. Ao abordar um grupo com ao menos cinco pessoas, os guardas foram surpreendidos com tiros.





Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil e a GCM, com apoio de Guardas Civis de municípios do entorno, realizaram uma operação para tentar localizar o assassino do GCM Mateus.





Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba informou que as investigações vão continuar até que o responsável seja encontrado e punido pela justiça. “A GCM está auxiliando a Polícia Civil para que encontrem o criminoso o mais rápido possível”, disse.





Leia a nota na íntegra abaixo:





"A Prefeitura de Carapicuíba lamenta profundamente a perda de um excelente profissional da segurança, com mais de 12 anos de serviços prestados a nossa cidade e está oferecendo todo apoio aos familiares nesse momento de dor.





Durante a madrugada, os Guardas Renard e Matheus, faziam patrulhamento na cidade quando, durante a abordagem a um suspeito, foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um dos profissionais levou um tiro no peito, mas o colete à prova de balas o protegeu e passa bem. Infelizmente, o outro recebeu um disparo na cabeça e não resistiu aos ferimentos.





As investigações já iniciaram para que o responsável seja encontrado e punido pela justiça. A GCM está auxiliando a Polícia Civil para que encontrem o criminoso o mais rápido possível.





Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser comunicada, com sigilo, pelo telefone: 4183-5229, Guarda Civil Municipal."