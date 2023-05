ONGs se unem e realizam bazar neste domingo (21) em frente à Prefeitura de Cotia

Evento acontece das 9h às 14h; saiba mais





Quatro Organizações Não Governamentais (ONGs) de Cotia se uniram em prol do mesmo objetivo: realizar um bazar de roupas e alimentos para angariar fundos com recursos próprios.





O ‘Bazar das ONGs’ será realizado neste domingo (21), das 9h às 14h, no estacionamento em frente à Prefeitura de Cotia.





“Visando capitalizar recursos para as ongs, surgiu a ideia de reunir as diversas instituições que atuam na região, voltadas para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, dentre outros, para realização de um evento para que cada ONG pudesse realizar as vendas de seus produtos de modo a alavancar o faturamento e gerar sustentabilidade para seus projetos”, diz a organização do evento.





Entre as mercadorias, serão comercializados calçados, roupas, acessórios (novos ou em boas condições de uso), além de alimentos: doces, bolos, pães, pasteis e churrasquinhos.





Conheça as ONGs que participarão da ação:





Colo de Mãe TEA – Apoio e atendimento a crianças Autistas – Visa fornecer de forma gratuita terapias para que as crianças com TEA possam ter a possibilidade de um melhor desenvolvimento.





CUFA COTIA – Central Única das Favelas - É uma organização social brasileira não governamental, ou seja, de atuação independente, sem financiamento de órgãos públicos e que atua em todo o território brasileiro e mais 15 países, levando à população das favelas ações de educação, lazer, esporte, cultura e cidadania.





INSTITUTO MIGUEL ARCANJO BR- Instituição Social mantenedora da Cufa Cotia com sede no mesmo endereço Av. Santo Antônio, 114- Jd. Nomura-Cotia. Tem como missão, transformar vidas que transformam o mundo ao criar oportunidades para que cada ser humano reconheça e desenvolva todo o seu potencial, na educação, no esporte, no social ou profissional.





INSTITUTO COMVIVER – Atua na área da educação e cultura com um projeto Biblioteca Comunitária MIRIZARTES que tem como objetivo transformar o parque linear do bairro Miguel Mirizola (Cotia/SP) em um polo socioeducativo e cultural na região.





SERVIÇO:





Bazar das ONGs

Local: Estacionamento em frente à Prefeitura de Cotia (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Jardim Nomura)

Data: 21/05/2023, das 9h às 14h