Aeroporto em São Roque anuncia expansão com novos hangares e pista de apoio

Aeroporto Catarina, em São Roque. Foto: Divulgação

O Aeroporto Catarina, que fica em São Roque, se destaca como o primeiro aeroporto internacional dedicado exclusivamente a voos particulares.





Inaugurado em dezembro de 2019, o local tem uma pista de 2.470m, considerada maior que os aeroportos tradicionais, como por exemplo, Congonhas (1.940m) e Campo de Marte (1.600m). O Catarina tem capacidade para receber voos diretos para destinos internacionais, como Estados Unidos e Europa.





Para o primeiro semestre de 2023, o aeroporto anunciou uma expansão com novos hangares e uma pista de apoio. A obra, de acordo com a empresa, custará mais de R$ 40 milhões.





De acordo com o G1, em 2022, o local passou por sua segunda expansão, com três novos hangares, chegando a oito no total. As novas obras, que devem ser finalizadas ainda no primeiro semestre, aumentam a capacidade do aeroporto para 12 hangares, além de uma taxiway - pista de apoio paralela à pista principal.