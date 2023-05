Cotia vai realizar vacinação antirrábica de cães e gatos no período noturno

Atendimento será por ordem de chegada; saiba quando e onde

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, realizará uma ação de vacinação antirrábica de rotina de cães e gatos na sala de vacina do setor, que fica na avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565, Parque Bahia.





As vacinas serão aplicadas no dia 25 de maio, próxima quinta-feira, das 18h às 21h, ou até terminarem as doses disponibilizadas. O atendimento será por ordem de chegada.





De acordo com o Setor de Zoonoses, a ação tem como objetivo vacinar os animais de pessoas que não têm como comparecer na sala de vacina nos dias e horários normais de funcionamento. “Atendemos o ano todo das 9h às 11h, mas tem muita gente que não tem disponibilidade para comparecer ao Setor neste horário, então, a gente tem feito algumas ações nos bairros e, no dia 25, faremos esta ação no período noturno”, disse Clovis Petroni Júnior, Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Cotia.





A vacinação no Setor de Zoonoses é feita mediante agendamento, todas as segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h. O agendamento deve ser feito pelo telefone 4616-6493. A vacinação antirrábica deve ser aplicada todo ano nos cães e gatos. Para ser vacinado é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não podem estar prenhes ou amamentando.





Serviço





Ação de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos





Dia 25 de maio - 18h às 21h





Local: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565 – Parque Bahia