Metrô em Cotia: Contrato do anteprojeto é assinado e serviço já tem prazo para execução

Metrô informou ainda qual formato deve ser a linha 22-Marrom, que passará próxima a Raposo Tavares; veja os detalhes

Arte / Montagem: Cotia e Cia





Ao que tudo indica, o projeto do tão sonhado Metrô em Cotia parece que está caminhando – a passos lentos, mas caminhando. Isso porque na última quinta-feira (25) o contrato da licitação do anteprojeto de engenharia, arquitetura e geologia da futura da Linha 22-Marrom (Cotia-São Paulo) foi assinado.





Metrô de São Paulo, o serviço será executado pelo Consórcio SYSTRA Prime L22, formado pela SYSTRA e Prime, que foi vencedor do certame realizado em janeiro. O consórcio teve sua proposta habilitada em 14 de fevereiro, mas apenas agora os trâmites para a assinatura do contrato foram resolvidos. Segundo oo serviço será executado pelo2, formado pela SYSTRA e Prime, que foi vencedor do certame realizado em janeiro.mas apenas agora os trâmites para a assinatura do contrato foram resolvidos.





O SYSTRA Prime L22 terá agora 35 meses para executar o levantamento e produzir os documentos a partir da assinatura da ordem de serviço. Na prática, isso deve ocorrer até o fim de junho, o que estipula que o Metrô terá de receber todas as informações contratadas até maio de 2026.





“Embora a data seja distante é importante salientar que o material produzido será repassado ao Metrô durante todo esse período. Ou seja, a companhia poderá dar sequência ao desenvolvimento do empreendimento, inclusive decidindo qual será o modal a ser adotado”, informou o Metrô.





De acordo com a Companhia, a hipótese mais provável é que seja uma linha convencional, subterrânea no trecho da maior parte de São Paulo. “Já a extensão que deve correr próxima a Rodovia Raposo Tavares é uma dúvida já que pode ser viável uma estrutura elevada. Há ainda a questão de levar a linha nesse perfil até Cotia ou então dividir o projeto em dois tipos de modais”, disse.





“Com o anteprojeto de engenharia e arquitetura, somado aos estudos geológicos, esse cenário será compreendido e então caberá à gestão estadual decidir quando a Linha 22 pode sair do papel”, concluiu.





ANTEPROJETO





O anteprojeto é o conjunto de documentos técnicos (desenhos, textos, plantas) relacionados a uma obra ou serviço a ser executado, ou seja, como o próprio nome diz, antecede ao projeto arquitetônico ou projeto executivo, que será definitivo.





METRÔ EM COTIA





Nos estudos preliminares a linha terá 29 km, 19 estações e um pátio para 52 trens. A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia. No ano passado foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia, o modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana. Veja abaixo a imagem: