Ginástica Rítmica de Cotia conquista 6 medalhas em torneio no interior de SP

Com o resultado, a equipe cotiana ficou em segundo lugar na classificação geral da competição

Atletas cotianas com a professora Zeza. Foto: Divulgação

Atletas da Ginástica Rítmica de Cotia conquistaram quatro medalhas de bronze e duas de prata no Torneio de Ginástica em Americana, no interior de São Paulo, que aconteceu no domingo (28).