Mecânico que bateu viatura da GCM de Cotia não tinha habilitação

Caso ocorreu nesta sexta-feira (19) na Estrada Carlos Antônio Pereira de Castro; saiba mais

Viatura colidida contra muro de condomínio. Foto enviada ao Cotia e Cia

Por Neto Rossi









Segundo informações divulgadas com exclusividade pelo Cotia e Cia, o veículo estava há seis meses na oficina para fazer manutenção no motor. O mecânico, então, decidiu, na tarde de ontem, fazer uma testagem no carro, mas acabou colidindo contra o muro.





Na delegacia, o mecânico foi indagado sobre sua carteira de habilitação, mas ele disse que não tinha. Ao realizar uma pesquisa no sistema Prodesp, de fato, foi constatado que ele não possuía CNH.







O mecânico é prestador de serviço na Center Lopes, com sede em Barueri. Desde 2018, a empresa faz a locação das viaturas para a Prefeitura de Cotia. Ao todo, os 63 veículos (viaturas e motos) custam, por mês aos cofres públicos, R$ 263,1 mil (VEJA AQUI MAIS SOBRE O ASSUNTO). O mecânico é prestador de serviço naDesde 2018, a empresa faz a locação das viaturas para a Prefeitura de Cotia. Ao todo, os 63 veículos (viaturas e motos) custam, por mês aos cofres públicos, R$ 263,1 mil





O mecânico assinou um termo circunstanciado sendo autuado no artigo 32 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). O artigo diz que “o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.”





Sobre o ocorrido, a Prefeitura de Cotia disse que “o veículo estava com baixa da GC e era conduzido por uma pessoa particular” e que não tinham mais informações para prestar.





Cotia e Cia está em contato com a Center Lopes. Caso haja um posicionamento, será acrescentado aqui.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.