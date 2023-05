Viatura da GCM de Cotia aparece batida contra muro; veja o que aconteceu

Moradores se assustaram com a cena, já que dentro da viatura não havia ninguém

Foto encaminhada ao Cotia e Cia

Uma cena inusitada aconteceu na tarde desta sexta-feira (19). Uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apareceu colidida contra um muro na Estrada Carlos Antônio Pereira de Castro, região do Jardim Caiapiá.





A cena chamou a atenção dos moradores, já que dentro da viatura não havia ninguém. Em grupos de WhatsApp, as pessoas relataram o barulho que ouviram com a batida. Mas o que será que houve? Alguém roubou a viatura?





Pelo que Cotia e Cia apurou, não. Na verdade, a viatura estava encostada na oficina para fazer manutenção no motor. Segundo informações de agentes da GCM, o mecânico saiu com ela para fazer um teste após o reparo, mas se perdeu na curva e colidiu contra o muro. O responsável não foi localizado.





Procurada, a Prefeitura de Cotia confirmou a informação de que o veículo não estava a serviço da corporação. A viatura, de fato, apresentou problema no motor e , como é um carro alugado, foi entregue à empresa para fazer os reparos. "O condutor do veículo, no momento da batida, era da oficina que estava responsável pelo reparo no carro e teria saído para fazer um teste do veículo quando colidiu com o muro", disse.