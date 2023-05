Marisa confirma que vai encerrar atividades em Cotia; entenda o motivo

Ao todo, serão cerca de 90 unidades da Marisa (30% das lojas físicas) fechadas no Brasil; saiba mais

Lojas Marisa. Foto: Divulgação

A Marisa confirmou ao Cotia e Cia nesta terça-feira (2) que vai encerrar as atividades de sua loja física localizada na rua Senador Feijó, no centro da cidade. A loja vai fechar as portas já no próximo dia 15.









Ao todo, serão cerca de 90 unidades da Marisa (cerca de 30% das lojas físicas) fechadas no Brasil. A empresa diz que passa por um plano de reestruturação e que o objetivo é melhorar a estrutura dos custos, uma vez que o balanço do quarto trimestre de 2022 não foi bom. A decisão foi anunciada pelo CEO da empresa, João Pinheiro Batista, durante uma videoconferência de apresentação de resultados, com analistas de bancos e corretoras, no mês de abril.





“A Marisa confirma que em seu Plano de Otimização Operacional há a previsão de fechamento de lojas que apresentem geração sistemática de caixa negativo. Serão cerca de 90 lojas, com custo estimado de encerramento das unidades de R$ 50 milhões e capacidade de geração de caixa positivo de R$ 70 milhões por ano já em 2024. A unidade localizada em Cotia deixará de operar a partir de 15 de maio”, diz a Marisa em nota.





No último trimestre de 2022, o prejuízo da empresa teve um salto de 670% em relação ao mesmo período de 2021. No entanto, João Pinheiro afirmou que a Lojas Marisa não está “nem perto” de uma crise como a das Americanas.





Em entrevista à EXAME Invest, Pinheiro disse que o balanço financeiro “não traz nenhuma grande novidade”. “Todo mundo sabia que seria ruim em razão do cenário do varejo. O mais positivo é o que indica para este ano: a recuperação de margem feita pela área comercial no ano passado é alicerce importante para a redução de custos e entrar em outro patamar de rentabilidade e geração de caixa", disse.





“Ainda estamos no início da execução do plano o fechamento das lojas deficitárias. O plano é exatamente ir atacando os custos. É preciso reduzir despesas gerais, administrativas e de vendas”, afirmou o CEO.