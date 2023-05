Loja de móveis famosa fecha as portas em Cotia após dois anos

No segmento online, empresa é considerada a maior do Brasil

MadeiraMadeira. Foto: Divulgação

A MadeiraMadeira, varejista online de móveis e produtos para a casa, encerrou as atividades de sua loja física em Cotia. A unidade, que ficava na Av. Nossa Senhora de Fátima, 121, no centro, tinha sido inaugurada em maio de 2021, em meio à pandemia de Covid-19.





A informação foi publicada pelo jornal Cotia Agora e confirmada pelo Cotia e Cia com uma funcionária da empresa. A reportagem procurou mais detalhes sobre o motivo do fechamento com a assessoria de imprensa e aguarda retorno.





A MadeiraMadeira de Cotia funcionava de segunda a sábado. Criada em 2009, a empresa é considerada a maior loja online especializada em produtos para casa do Brasil, com mais de 3 milhões de clientes atendidos.